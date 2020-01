Generi alimentari in cattivo stato, maxi sequestro della Polstrada di Avellino (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Avellino, nell’ambito di specifici servizi di controllo, ha sottoposto a sequestro un grosso quantitativo di Generi alimentari, pronti all’immissione sul mercato, consistenti in prodotti caseari lavorati, nonché insaccati di carni e pasta lavorata fresca, non tracciati, di dubbia provenienza ed in cattivo stato di conservazione. Nel corso di tale servizio, effettuato sull’Autostrada A/16 in territorio del comune di Avellino, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, sottoponeva a controllo un furgone frigo, all’interno del quale, gli agenti accertavano la presenza del consistente quantitativo di sostanze alimentari. Da un primo esame visivo, il mezzo utilizzato al trasporto, si presentava in pessimo stato d’uso tanto da non garantire una corretta chiusura ermetica dei ... anteprima24

