Federico Cafiero De Raho: “Verità sul patto Stato-mafie” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il procuratore nazionale Antimafia ritiene cruciale questo passaggio per la democrazia. “In passato si è operato per coprire stragi in danno dello Stato”, dichiara De Raho. Arriva un monito importante da parte di Federico Cafiero De Raho. Il procuratore nazionale Antimafia è intervenuto stamani durante un incontro, svoltosi al Teatro Mercadante di Napoli. E nel … L'articolo Federico Cafiero De Raho: “Verità sul patto Stato-mafie” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: #24gennaio #24Gennaio2020 #Puglia #foggia #criminalità @unifg Università di Foggia, ecco il procuratore nazionale anti… - corzunino : Università di Foggia Lunedì 27 gennaio, ore 10,30, il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, os… - FoggiaCittaAper : #24gennaio #24Gennaio2020 #Puglia #foggia #criminalità @unifg Università di Foggia, ecco il procuratore nazionale a… -