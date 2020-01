Dani Olmo al Lipsia, firma e clausola rescissoria super nelle ultime di mercato (Di sabato 25 gennaio 2020) Né Barcellona e né Milan. Dani Olmo vestirà la maglia dell'RB Lipsia. Il talentuoso calciatore spagnolo ha firmato il contratto con il club tedesco che con una massiccia offensiva di mercato ha sbaragliato la concorrenza. Manca solo l'ufficialità per un colpo ormai già chiuso sulla base di un'offerta da circa 30 milioni di euro più bonus. Le indiscrezioni aprono ad una clausola rescissoria super per Olmo da 100 milioni di euro. fanpage

DiMarzio : ??Il #Milan non molla #Dani Olmo ??Sul giocatore ci sono anche Wolverhampton e Lipsia ??Il punto sull’affare - Sport_Mediaset : #Milan su #DaniOlmo: lo spagnolo salta l'amichevole con la #Dinamo. Il club #rossonero sta trattando per portare l'… - SkySport : ?? #Boban intermediario ?? I dettagli #SkySport #SkyCalciomercato -