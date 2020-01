DABO: «Mancata cattiveria. Da ora in avanti per noi sono tutte finali» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Bryan DABO, centrocampista della SPAL, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Il centrocampista della SPAL, Bryan DABO, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. Le parole di DABO. «Sicuramente rispetto alla gara contro l’Atalanta ci sono mancati cattiveria e attenzione. Il secondo tempo abbiamo tenuto palla ma abbiamo concesso troppo al Bologna. Anche il loro 1-1 arriva da una nostra disattenzione. Credo però che si possa tornare a far punti già dalla prossima partita» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

