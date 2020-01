Con Francesco o fuori dalla Chiesa. Il duro sfogo del presidente della Cei (Di sabato 25 gennaio 2020) Lo chiama “sfogo”, ma se siamo arrivati a una simile reazione del presidente della Conferenza episcopale italiana (che è quella di cui in qualche misura fa parte il Papa in quanto vescovo di Roma), il cardinale Bassetti, che è uomo mite e attento a misurare le parole per natura e non solo per ruolo, vuol dire che il bicchiere è colmo.E così Bassetti invita chi non solo non la pensa come Papa Francesco, ma non tralascia occasione per attaccarlo o minarne l’autorità, a “ fare altre scelte”.Bassetti, incontrando i media a Perugia, in occasione dei festeggiamenti dei giornalisti per il patrono San Francesco di Sales, non la manda a dire sui continui attacchi al Papa.“Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica perché è libero di scegliere altre strade. Criticare va bene ma questo distruttismo no”, ha ... huffingtonpost

