Bambi | Disney annuncia il remake in computer grafica

È Variety ad annunciare che il prossimo cartone animato Disney a subire il trattamento di rimodernamento già sperimentato con Il Re Leone e Il Libro della Giunga sarà il celebre Bambi. Il classico del cinema d'animazione Bambi, arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1942, sarà il prossimo film Disney ad essere trasformato in

Sage_striaton : Temo cosa ne faranno del remake di 'Bambi', uno delle mie pellicole Disney preferite - John_Reddick : RT @EduardHabsburg: FINALLY! a CGI BAMBI! -