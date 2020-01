Alfonso Signorini non regge: la botta è clamorosa (e il risveglio doloroso) (Di sabato 25 gennaio 2020) Vince ancora lei, per la terza volta. Milly Carlucci si aggiudica il primo posto per il numero di ascolti tv. La sfida del venerdì sera tra Il Cantante Mascherato di Rai Uno e il Grande Fratello Vip di Canale 5 viene nuovamente vinta dalla nuova reginetta della prima serata. Il format televisivo ideato dalla Rai batte nuovamente il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, qualificandosi come il programma maggiormente preferito dal pubblico italiano. Il Cantante Mascherato vince la serata con 3.788.000 spettatori (18.7%), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 ha totalizzato 2.761.000 spettatori (16.2%). La Rai vince anche sul resto delle programmazioni: su Rai2 in prima visione il debutto di NCIS Los Angeles con la sua undicesima stagione ha segnato 1.095.000 spettatori (4.5%), superato da Italia 1 con il film Lucy e i suoi 1.747.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Benvenuto ... caffeinamagazine

