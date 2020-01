Alessandria: omicidio maestra, un fermo

omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d'asilo quarantenne trovata morta ieri, con ferite alla testa,nella sua casa di Valenza (Alessandria). Dopo l'interrogatorio, l'uomo ha confessato: lo conferma il procuratore di Alessandria. L'omicida sarebbe una persona conosciuta sia dalla donna sia dalla famiglia della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre a motivi sentimentali.(Di sabato 25 gennaio 2020) Un uomo è stato fermato dai carabinieri per l'di Ambra Pregnolato, lad'asilo quarantenne trovata morta ieri, con ferite alla testa,nella sua casa di Valenza (). Dopo l'interrogatorio, l'uomo ha confessato: lo conferma il procuratore di. L'omicida sarebbe una persona conosciuta sia dalla donna sia dalla famiglia della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre a motivi sentimentali.(Di sabato 25 gennaio 2020)

