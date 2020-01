Virus Cina: istituito un gruppo di ricerca nazionale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un gruppo di ricerca nazionale, formato da 14 esperti, è stato istituito per aiutare a prevenire e controllare l’ultimo nuovo focolaio di coronaVirus in Cina. Lo ha annunciato oggi il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese. A capo del team, lo specialista di pneumologia, Zhong Nanshan, noto per il lavoro svolto nella lotta alla Sars (alla sindrome respiratoria acuta grave) scoppiata nel 2003. Il gruppo di ricerca anti-Virus rientra nel progetto di emergenza scientifico-tecnologico del ministero, promosso in collaborazione con la Commissione nazionale della Sanita’ e altri dipartimenti durante un recente vertice. Il progetto offrira’ supporto scientifico-tecnologico su 10 aspetti di ricerca, tra cui il monitoraggio del Virus, la sua trasmissione, i metodi di rilevamento, l’evoluzione del genoma e lo sviluppo di vaccini. L'articolo Virus Cina: ... meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - fattoquotidiano : Cina, non solo coronavirus: scoperti antichi virus intrappolati nei ghiacci -