Valle Padana, non ci sono più le nebbie di una volta: cause meteo (Di venerdì 24 gennaio 2020) I lettori con qualche anno sulle spalle si ricorderanno gli episodi meteo nebbiosi di qualche decennio fa: le persone oramai non più giovanissime di ogni ordine e grado ammettono che fino agli anni Ottanta le nebbie in ValPadana erano non solo molto più frequenti ma anche più fitte di quelle attuali. Ovviamente, se tutti lo affermano, un fondamento scientifico c'è. I motivi sono sostanzialmente due: il primo è che in questi ultimi anni sono aumentati gli episodi meteo miti, con venti tiepidi che non permettono la condensazione del vapore acqueo (uno su tutti il favonio, diventato molto più frequente di un tempo, anche se quest'anno è eccezionalmente poco presente); il secondo è che, paradossalmente, il minor inquinamento negli ultimi anni della pianura Padana ha fatto sì che ci fossero meno nuclei di condensazione e quindi una minor possibilità di formazione di nebbie. ... meteogiornale

