Simona Ventura vs Davide Maggio, volano stracci su Twitter (Di venerdì 24 gennaio 2020) In passato Simona Ventura e Davide Maggio hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma qualcosa deve essere cambiato ultimamente. Ieri sera Super Simo ha scritto un tweet al vetriolo contro un “blogger” che non è riuscito nell’intento di farle da agente. “Pensierino della sera: come chiamereste un ‘bblogger’ che, nella speranza di produrre dei contenuti, cosa che orgogliosamente ho fatto io con Real Time. Lui non essendo riuscito a fare il MIO AGENTE, sputa veleno a comando. Come lo chiamereste?” Pochi minuti dopo il tweet della tigre di Chivasso, è arrivata la risposta del blogger televisivo. “Simo, lo so che sei in difficoltà da un po’ e vedi mostri ovunque. Ma non sputare (ancora) veleno su tutti perché poi si rimane soli e si è costretti a fare Discovering Simo anziché l’Isola. Ah, gli agenti, di norma, vengono pagati, tu sei stata solo ... bitchyf

Cover_forever : RT @mirkosemeraro_: Comunque io posso già dire che la più brava a condurre un reality resta Simona ventura!#gfvip4 - LaTeVilisione : Simona Ventura mentre si prepara alla prima puntata dell'ottava edizione dell'Isola dei Famosi su Rai2 nel 2011. - antoniademita : @davidemaggio @Simo_Ventura @realtimetvit @PrestaLucio Infatti Simona è’ in un periodo di evidente grande difficoltà ? Lei chi è ? -