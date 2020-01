Seconda vittima della Dakar 2020: morto il motociclista Edwin Straver (Di sabato 25 gennaio 2020) Durante l’undicesima tappa della famosa corsa nel deserto della Dakar 2020, Edwin Straver ha subito una grave caduta. Nonostante le cure ricevute, il pilota è deceduto il 24 gennaio a causa delle ferite. Il motociclista è la Seconda vittima della gara, preceduto da Paulo Goncalves. L’incidente di Edwin Straver Il 16 gennaio il motociclista stava correndo la tappa tra Shubaytah e Haradh. In seguito alla caduta, Straver ha lottato per una settimana finché non ce l’ha più fatta. La stessa organizzazione della Dakar ha riportato la notizia della tragedia sul loro account Twitter: “Siamo stati informati dalla famiglia Straver che Edwin è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta: tutta l’organizzazione della Dakar porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Edwin”. Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during ... notizie

