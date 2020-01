LIVE Biathlon, 15 km individuale femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer, è tempo di attaccare! (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione individuale – Orario, programma e pettorali di partenza Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. Riparte oggi la sfida tra la nostra Dorothea Wierer e la norvegese Tiril Eckhoff, che ha acquisito un vantaggio sostanzioso in classifica grazie alla debacle dell’azzurra nell’inseguimento di Ruhpolding, domenica scorsa. Oggi però la storia potrebbe essere diversa. La 15 km è il format sulla carta più rischioso per la leader e la ventinovenne altoatesina dovrà farsi trovare pronta in caso di qualche errore di troppo dell’avversaria. La svedese Hanna Öberg, campionessa del mondo in carica, sta salendo di colpi e dovrebbe giocare il ruolo di principale ... oasport

zazoomblog : LIVE Biathlon 20 km individuale Pokljuka 2020 in DIRETTA: Johannes Boe torna e rimette tutti dietro! Fourcade battu… - zazoomblog : LIVE Biathlon 20 km individuale Pokljuka 2020 in DIRETTA: Boe e Fourcade stellari battaglia infinita nell’ultimo gi… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka la seconda Individuale della stagione. Torna Johannes Boe e si rinnova il duello con Fourcade #biathlon #2… -