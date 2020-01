L’Emilia Romagna si è ridotta a un voto pro o contro Salvini. E le Sardine hanno contribuito (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per fortuna manca ormai poco alla conclusione di questa assurda campagna elettorale per il governo di due regioni, di cui una la Calabria, praticamente ignorata, e l’altra l’Emilia Romagna assurta incredibilmente a set per una ordalia pro o contro Salvini dal cui esito far dipendere le sorti del governo e del paese. Il clima che si è creato sul voto regionale in Emilia Romagna è senza paragoni ed è stato alimentato in primis dalla sfrontatezza del “protagonista assoluto” disposto a tutto pur di riportare l’Italia alle urne; probabilmente ora più che mai grazie “alla finestra” che si è aperta con il via libera al referendum confermativo da parte della Cassazione sul taglio di 345 seggi in Parlamento previsto dalla legge voluta con determinazione e portata a casa dal M5S. Il referendum potrebbe tenersi in un periodo compreso tra la fine di marzo ... ilfattoquotidiano

nzingaretti : A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campa… - matteosalvinimi : Si capisce quando uno è in svantaggio, perché gli rimane solo l'insulto. E in Emilia-Romagna noi stiamo proponendo,… - maumartina : Avvisate Salvini che ci sono e funzionano gli assessorati agricoltura e turismo in Emilia-Romagna. Già che ci siete… -