La proposta del M5s a Milano, una via per Francesco Borrelli: “Simbolo di legalità, altro che Craxi” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Movimento 5 stelle ha presentato una mozione in Consiglio comunale per intitolare una via di Milano a Francesco Saverio Borrelli, l'ex procuratore capo della Repubblica scomparso lo scorso luglio. Fanpage.it ha contattato la consigliera Patrizia Bedori, prima firmataria della proposta: "Borrelli è il simbolo della legalità, la nostra è una controproposta dopo quella di intitolare la via a Craxi". fanpage

Un "Sinodo sui migranti" : ecco la proposta dell'arcivescovo : Giuseppe Aloisi La quattro giorni di Bari trasformata in un Sinodo sui migranti: a proporre la variante è stato il cardinal Lopez Romero, che è l'arcivescovo di Rabat La quattro giorni di Bari, in cui a febbraio gli episcopati del Mediterraneo si interrogheranno sullo stato di salute dei luoghi in cui sono incaricati e sul complesso sistema di gestione dei fenomeni migratori che interessa quella zona di mondo, declinata in un Sinodo ...

Daspo social : la proposta delle sardine non servirà a fermare l’odio online - ma lo alimenterà : Siamo sicuri che la lotta da combattere sia quella dell’identificazione digitale? Alcuni giorni fa il leader delle sardine , Mattia Santori, ha annunciato di voler portare avanti una proposta di “ Daspo ” social per associare a ogni profilo digitale un’identificazione e introdurre così un provvedimento di espulsione per chi viola le regole della convivenza civile in rete. Un’idea che si pone nel mezzo tra la censura e ...

San Siro salvo “a metà” e una cittadella dello sport : il Comune apre alla proposta di Inter e Milan : Una "L" formata da una curva e da una tribuna dello stadio di San Siro , private del terzo anello: è questo quanto potrebbe rimanere in piedi del vecchio Meazza, secondo la proposta che, stando a quanto appreso da Fanpage.it, Milan e Inter avrebbero presentato al Comune . Sulle vestigia del vecchio stadio dovrebbe sorgere una cittadella per lo sport amatoriale, aperta alla cittadinanza.Continua a leggere

San Siro salvo “a metà” e una cittadella dello sport : ecco la proposta di Inter e Milan al Comune : Una "L" formata da una curva e da una tribuna dello stadio di San Siro , private del terzo anello: è questo quanto potrebbe rimanere in piedi del vecchio Meazza, secondo la proposta che, stando a quanto appreso da Fanpage.it, Milan e Inter avrebbero presentato al Comune . Sulle vestigia del vecchio stadio dovrebbe sorgere una cittadella per lo sport amatoriale, aperta alla cittadinanza.Continua a leggere

Parco Nazionale del Matese - Coldiretti presenta una proposta di regolamento : Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Dare un’anima al costituendo Parco Nazionale del Matese per scongiurare il rischio della desertificazione sociale ed economica. Con questo spirito le federazioni regionali Coldiretti della Campania e del Molise e le federazioni provinciali di Benevento, Caserta, Campobasso ed Isernia hanno invitato i 63 Comuni coinvolti con i rispettivi territori, gli imprenditori agricoli e gli esponenti politici ...

Pensioni - la proposta del presidente Inps : via dal lavoro prima dei 67 anni con il contributivo : Il presidente dell' Inps , Pasquale Tridico, non ha dubbi: è necessario prevedere un meccanismo di uscita anticipata dal lavoro senza aspettare necessariamente i 67 anni d'età per andare in pensione. Qualsiasi sia la formula, sottolinea il numero uno dell'istituto di previdenza, si dovrà aderire sempre con un ricalcolo contributivo dell'assegno.Continua a leggere

L’acqua deve tornare pubblica - pronta una proposta di legge della Toscana : A spingere decisamente verso il ritorno alla gestione pubblica ci sono per Rossi, soprattutto due elementi: la volontà dei cittadini e le conseguenze dei cambiamenti climatici

Roma - affondo per Shaqiri del Liverpool : la proposta : La Roma ha deciso di affondare il colpo per Shaqiri del Liverpool : chiesto il prestito con diritto di riscatto La Roma ha visto sfumare l’arrivo di Matteo Politano dall’Inter e avrebbe deciso di affondare il colpo in casa Liverpool per Xherdan Shaqiri . Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso avrebbe chiesto lo svizzero classe ’91 in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

L’ultima di Calderoli. Elezione diretta del Capo dello Stato. Il Carroccio ha depositato a ottobre in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare : “Prima ci hanno tolto la possibilità di ritornare al voto, poi quella di far decidere al popolo finalmente con che legge andare a votare. E a uno cascano le braccia, ma questo attimo di scoramento dura solo un istante perché bisogna ripartire subito all’attacco”. A parlare è è il senatore Roberto Calderoli (nella foto), ideatore del quesito referendario bocciato dalla Consulta. “A ottobre abbiamo depositato in Corte di Cassazione – ...

Congedo di maternità 2020 : sei mesi per le donne - la proposta del governo : Congedo di maternità 2020 : sei mesi per le donne , la proposta del governo Allo studio del governo una proposta di legge che estenderebbe la durata del Congedo di maternità a sei mesi ; l’80% di questo periodo andrebbe riservato alle madri e il restante 20% ai padri. Cosa prevede la normativa in questo momento? Congedo di maternità : cosa prevede la normativa in questo momento? Attualmente il Congedo di maternità spetta alle madri, ...

Fondo integrativo pensioni : arriva la proposta dell’Inps di Tridico : Fondo integrativo pensioni : arriva la proposta dell’Inps di Tridico Fondo integrativo pensioni : il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico torna a riproporne l’istituzione durante un’audizione alla commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori della previdenza; l’idea era già stata avanzata quest’estate. Il numero uno dell’ente sottolinea come dovrebbe essere declinato a favore in particolare dei giovani precari e delle donne. ...

Giorgia Meloni sulla legge elettorale : "Inevitabile la bocciatura del referendum - pronti a una nuova proposta " : La bocciatura della Corte costituzionale al referendum sulla legge elettorale non stupisce Giorgia Meloni . "Era prevedibile per l'aspetto politico non gradito alla sinistra e quindi sgradito alla maggioranza della Consulta", dichiara la leader di Fratelli d'Italia, che però evidenzia anche un proble

Friuli - la proposta dell’assessore leghista : fototrappole per trovare i migranti. Le critiche di Pd e Caritas : “Si usano per orsi e cinghiali” : Uomini come animali selvatici. Da braccare e segnalare, con lo stesso strumento che viene normalmente utilizzato per intercettare orsi e lupi. “Siamo pronti ad acquistare fototrappole da posizionare sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari”, ha annunciato l’assessore regionale a Sicurezza e Politiche dell’immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Per cercare di ...

Prescrizione - la proposta dell’opposizione viene bocciata nonostante il “tradimento” di Italia Viva : Continua a far discutere la legge sulla Prescrizione : oggi la maggioranza si è spaccata sulla proposta di rinvio dell’entrata in vigore. Sin da quando la riforma sulla Prescrizione del Ministro Bonafede è stata approvata dalle due camere, l’opposizione lotta affinché l’entrata in vigore venga quanto meno rinviata. Oggi in Commissione di Giustizia si votava la […] L'articolo Prescrizione , la proposta dell’opposizione ...

Passa soppressione della proposta Costa sulla prescrizione - ma la maggioranza è divisa. Iv vota contro : La commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento M5S soppressivo della proposta di legge Costa sulla prescrizione. La proposta del parlamentare di Forza Italia puntava al blocco della riforma Bonafede, che impone lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, entrata in vigore il primo gennaio 2020. Hanno votato a favore del soppressivo M5s, PD e Leu, per un totale di 23 voti a 22. Hanno votato contro FI, ...

