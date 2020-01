La mummia di un sacerdote egiziano di 3000 anni fa torna a parlare (Di venerdì 24 gennaio 2020) Eccezionale risultato della ricerca britannica. Gli scienziati dell’University of London a Royal Holloway hanno riprodotto il suono emesso dal tratto vocale di una mummia egizia di 3000 anni fa, sintetizzato usando scansioni Ct, stampa 3D e una laringe elettronica. I risultati sono descritti in uno studio pubblicato su ‘Scientific Reports‘. In questo modo si è ottenuto un singolo suono, una vocale: la tecnica non permette infatti di arrivare a sintetizzare una frase. Al centro dello studio, un celebre reperto: la mummia di Leeds del 1100 a.C, appartenuta al sacerdote Nesyamun. Ma come è stato possibile farlo parlare di nuovo? Le dimensioni precise del tratto vocale di un individuo producono un suono unico, ricordano i ricercatori. Se è possibile risalire alle esatte dimensioni di uno specifico tratto vocale, i suoni possono essere sintetizzati utilizzando una copia stampata ... ilfattoquotidiano

