Iren rileva la Sidigas con 55.000 clienti gas in provincia Avellino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La Iren spa è pronta a rilevare la Sidigas. L’azienda operante quale multiservizi, in particolare nella produzione e distribuzione di energia elettrica operante a Reggio Emilia dal 2010. La conferma arriva attraverso una nota stampa redatta dalla stessa azienda emiliana: “Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., in data 24 gennaio 2020, ha accettato la manifestazione d’interesse vincolante presentata da Iren S.p.A. e avente ad oggetto l’acquisizione del Ramo d’Azienda di Sidigas.com S.r.l. operativo nella vendita di gas naturale. L’operazione, che si colloca nell’ambito di un complessivo piano di soluzione della crisi del Gruppo Sidigas, è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive (tra le quali l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), verificatesi le ... anteprima24

