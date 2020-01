Il giallo dei miliziani spariti | Rapiti dagli 007 di Tripoli

Milano - il giallo dei miliziani libici spariti dal San Raffaele dopo l’aggressione a un connazionale : Sarebbero tornati in patria i due libici accusati di aver aggredito lo scorso 15 gennaio un connazionale poi ricoverato al San Raffaele di Milano: i tre sono in Italia nell'ambito di un accordo stipulato con la Libia per l'accoglienza dei miliziani feriti. Sull'aggressione e successiva sparizione dei due ospiti di un albergo nei pressi del nosocomio si è attivato anche l'antiterrorismo.Continua a leggere

Infortunati Roma - la situazione dei giallorossi in vista del derby : Infortunati Roma, ecco la situazione dei giallorossi in vista del derby. Fonseca fa la conta degli assenti ma spera di avere Perotti La Roma deve riorganizzare immediatamente le idee e lavorare al meglio per prepararsi al delicato derby. Paulo Fonseca deve far fronte alle tante problematiche sugli Infortunati, a cui si è aggiunto Diawara. Ancora da capire le condizioni del centrocampista, mentre per la stracittadina è improbabile che recuperi ...

Salvini martire subito. Con l’aiutino di Gasparri. Il voto della Giunta sul caso Gregoretti confermato il 20. Ma giallorossi pronti alla resa dei conti oggi in conferenza dei capigruppo : “Nessuno ha proposto di modificare quello che è stato deciso all’unanimità. La data resta il 20 gennaio”. Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri, al termine dell’ufficio di presidenza convocato sul caso Gregoretti, continua a vestire i panni di difensore di Matteo Salvini. I giudici di Catania hanno chiesto a Palazzo Madama l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora ministro dell’Interno per sequestro ...

giallo in Vaticano - Ratzinger : “Non è mio il libro su celibato dei preti”. Cardinale : “Sapeva” : Il papa emerito Joseph Ratzinger ha chiesto ufficialmente di ritirare la sua firma e il suo nome dal discusso libro del Cardinal Robert Sarah in cui Benedetto XVI si scagliava ancora una volta contro i presti sposati. Ratzinger sostiene di non aver dato autorizzazioni a pubblicare il libro a suo nome ma il Cardinale ribatte: "Benedetto XVI sapeva"Continua a leggere

Il giallo dei sub morti e la droga trovata sulle spiagge della Sicilia - forse c’è un legame : Secondo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, i casi dei due sub trovati morti in Sicilia nei giorni scorsi e la droga potrebbero essere collegati: i due uomini trovati senza vita tra Cefalù e Castel di Tusa potrebbero essere stati sulla stessa imbarcazione, sulla quale c’era un grosso carico di hashish, finito poi in mare.Continua a leggere

Il giallo dei sub trovati morti in mare si batte la pista del traffico di droga : Per la procura l’ipotesi è che si trovassero sulla stessa barca che stava trasportando l’hashish ritrovato sulle spiagge siciliane

Il giallo dei due diplomatici Onu arrestati a Genova per riciclaggio di moto rubate : Piccolo giallo internazionale al porto di Genova, dove due sauditi che lavorano per l'ambasciata saudita in Svizzera sono stati arrestati per riciclaggio mentre caricavano su un furgone tre motorini rubati. La vicenda sarebbe seguita dai vertici della diplomazia, in forte imbarazzo per la vicenda. Il gip ha disposto la scarcerazione perché, tra l'altro, il loro stipendio alto non giustifica un reato così "poco remunerativo".Continua a leggere

Gli effetti del governo giallorosso sul gradimento dei politici su Facebook : Il crescente divario tra i partiti di centrodestra e quelli della coalizione di governo si fa sempre più netto, anche sui social. Su Facebook negli ultimi 5 mesi si sta manifestando una singolare polarizzazione: da un lato i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia guadagnano sempre più like e fan; dall'altro quelli del M5s, che finora ha avuto un grande consenso sui social, cominciano a perdere seguaci in maniera consistente. ...

E’ un plebiscito giallorosso : le votazioni dei “migliori” si chiudono in bellezza : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La grande bellezza. Non si tratta del film di Paolo Sorrentino ma della situazione attuale che vede protagonista il Benevento. Capolista incontrastata del campionato di serie B, la compagine giallorossa ha fatto incetta di riconoscimenti in questo periodo di sosta. Portati a casa i “titoli” di miglior portiere, difensore e centrocampista e, indirettamente, quello di miglior attaccante, la ...

LIVE Roma-Torino - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : prosegue la corsa alla Champions dei giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Orario, probabili formazioni e come vedere Roma-Torino Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Torino match della Serie A Tim 2019-20, il mercato non ha modificato le due squadre con la Roma che prova ad accorciare il distacco dalle prime tre e il Torino alla ricerca della scossa che può valere una stagione. Roma che viene dalla larga ...

Incidente di Roma - l’avvocato dei genitori di Camilla : “Sono passate col verde - ma il giallo non c’era” | VIDEO : Gaia e Camilla, l’avvocato dei Romagnoli: “Sono passate con il verde, il giallo non esiste” | VIDEO Un nuovo elemento arricchisce il drammatico caso di cronaca della morte di Gaia e Camilla, le due 16enni investite a Roma da Pietro Genovese. Il processo vedrà inevitabilmente una sfilza di perizie di parte pero provare a dimostrare come andarono le cose in quella tragica notte. Da una parte la difesa punta sul fatto che ...

Il Verona verso il 2020 : ruoli e personaggi chiave dei gialloblù : L’Hellas Verona si è confermata una realtà solida del campionato. Andiamo a scoprire gli elementi chiave nel mosaico di Juric Nel nostro approfondimento natalizio abbiamo analizzato da un punto di vista cronistico il nuovo corso del Verona, con il patron Setti che ha deciso di affidarsi nuovamente al ds Tony D’Amico e, in panchina, a Ivan Juric. Se in un primo momento le premesse (leggi: i risultati) non sono stati dei più buoni, ...

Spoils system : le nomine dei giallorossi nelle Authority e nelle società partecipate : Ci sono 400 nomine nelle società partecipate e nelle Authority che attendono il governo M5S-PD: già a gennaio saranno designati i primi nomi di peso. Ma resta l’enorme impasse per le Autorità di garanzia. Repubblica oggi pronostica il ritorno di Ernesto Maria Ruffini per le Entrate, l’arrivo di Alessandra Dal Verme per quella del Demanio e la riconferma di Benedetto Mineo all’Agenzia Dogane e Monopoli. Spoils system: le nomine dei ...

