Grey's Anatomy anticipazioni: in arrivo un dramma per Richard e Maggie Grey's Anatomy, la Vernoff su Webber: "Abbiamo in serbo una storia drammatica" La sedicesima stagione di Grey's Anatomy si arricchirà di una nuova, interessante storyline che riguarderà il personaggio di Richard Webber. L'ex capo di chirurgia del Grey Sloan Memorial, stando alle parole di Krista Vernoff, si appresta infatti a vivere un momento particolarmente drammatico della sua già travagliata esistenza. Dopo la sofferta storia d'amore con Ellis Grey, la dipendenza da superalcolici e la prematura scomparsa della moglie, il chirurgo generale affronterà l'ennesima sfida che potrebbe coinvolgere anche la figlia Maggie Pierce. Intercettata dai microfoni di TvGuide in occasione della premiére invernale, la showrunner di Grey's Anatomy ha così commentato la prossima trama che riguarderà Richard Webber: Non vedo l'ora che i telespettatori ...

