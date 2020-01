Grande Fratello, Striscia la Notizia a suon di scandali: "Autoerotismo in doccia", raffica di espulsioni? (Di venerdì 24 gennaio 2020) "L'indignazione popolare li manderà a casa uno a uno". Striscia la Notizia disegna un futuro nero per il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini: la rubrica Spetteguless riassume in pochi minuti tutte le frasi "indecenti" pronunciate dai concorrenti nella casa di Cinecittà e quel "da scannare" che h liberoquotidiano

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -