Gazzetta: Napoli-Samp accordo chiuso per Younes. Manca il sì del calciatore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Younes vicino alla Sampdoria, secondo Repubblica. L’attaccante tedesco è in uscita, non ha trovato spazio a Napoli neanche con l’arrivo di Gattuso e vorrebbe avere invece la possibilità di mettersi in gioco. Molte le possibilità per lui, ma sembra che l’accordo con la Sampdoria sia oramai chiuso In uscita c’è anche Amin Younes, a caccia di spazio. Finora è stato impiegato pochissimo e intende rilanciarsi altrove. Anche per lui s’è fatta avanti la Samp, in pratica sarebbe già stato trovato un accordo per il suo trasferimento. Manca il sì del giocatore poi la doppia operazione sarà conclusa L'articolo Gazzetta: Napoli-Samp accordo chiuso per Younes. Manca il sì del calciatore ilNapolista. ilnapolista

Gazzetta_it : Torna Sarri a Napoli e il San Paolo si riempie - Christo03065942 : RT @GnocchiGene: Mercato. Politano tra Napoli, Fiorentina e Roma. È da tre giorni sull'Autostrada del Sole in attesa con le quattro frecce… - FrattinoMarco : RT @forzaroma: #Politano-#Napoli, ancora nì. #Roma e #Siviglia in agguato #ASRoma -