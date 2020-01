Fine della campagna elettorale. A Ravenna ancora Sardine contro Salvini (Di venerdì 24 gennaio 2020) La chiusura della campagna elettorale del centrodestra vedrà schierati Salvini, Meloni e Berlusconi al fianco di Lucia Borgonzoni, in in piazza del Popolo a Ravenna. Le Sardine in una piazza vicina faranno confusione firenzepost

matteorenzi : @ItaliaViva Un processo senza fine è la fine della giustizia ed è indegno del Paese del Beccaria. Noi proponiamo di… - AlessiaMorani : C’era una volta una donna che era presidente di un’associazione che ha fatto del garantismo la sua ragion d’essere.… - berlusconi : L'accoglienza che mi è stata riservata oggi dimostra che in #Calabria c’è una grandissima voglia di cambiare. Con J… -