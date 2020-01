Dopo aver vinto 112 mila euro al ‘Gratta e vinci’ entra in stato di choc: la trovano di notte per strada (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ha acquistato una specie di Gratta e Vinci e ha vinto. Una cifra importante, circa 112 mila euro. Questo l’inizio della storia: la donna vincitrice, Dopo aver scoperto il fortunato evento, ha dato il biglietto al figlio affinché si occupasse della vincita ed è uscita a fare due passi. È stata ritrovata nella notte in stato confusionale mentre camminava per strada. “Ho grattato il biglietto e mi sono subito accorta di aver vinto – ha dichiarato la donna a un portale web, The State – Ero sotto choc, incredula, l’ho dato subito a mio figlio perché lo conservasse. Non riuscivo a prendere sonno e sono uscita a fare una passeggiata ed ho percorso diversi chilometri senza accorgermene”. La storia arriva dalla Carolina del Sud, precisamente da Columbia. L'articolo Dopo aver vinto 112 mila euro al ‘Gratta e vinci’ entra in stato di choc: la trovano ... ilfattoquotidiano

