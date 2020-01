Dal 1 febbraio su molti telefoni non si potrà più utilizzare Whatsapp: ecco quali e perché (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dal 1 febbraio su molti telefoni non si potrà più utilizzare Whatsapp: ecco quali e perché Dal 1 febbraio Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni smartphone. La popolarissima app di messaggistica istantanea potrebbe infatti scomparire, da un giorno a un altro, da alcuni telefoni. Il motivo? Tanti cellulari non saranno più in grado di supportare l’applicazione, nello specifico quelli con sistema Android nelle versioni 2.3.7 e precedenti e iPhone su iOS 8 o precedenti. Fortunatamente, però, sono comunque tanti anche gli smartphone che, ormai, risultano compatibili con i sistemi operativi più aggiornati. Entro il 1 febbraio, quindi, potrebbero riuscire ad aggiornarsi da soli ma il consiglio, soprattutto per i proprietari di modelli ormai un po’ “datati”, è quello di controllare l’ultimo aggiornamento del proprio sistema operativo. In che modo? Se si possiede ... tpi

