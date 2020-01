Contributi Inps novembre 2019: avvisi bonari in arrivo, ecco a chi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Contributi Inps novembre 2019: avvisi bonari in arrivo, ecco a chi Contributi Inps: in arrivo gli avvisi bonari per quanto riguarda il mancato versamento della rata di novembre del contributo obbligatorio di artigiani e commercianti. A darne comunicazione lo stesso ente con un’apposita circolare, nel messaggio anche le informazioni per mettersi in regola. Contributi Inps: in arrivo gli avvisi bonari In arrivo gli avvisi bonari per chi non ha versato i Contributi Inps entro la scadenza prevista a novembre: questo il punto centrale del messaggio n.207 del 21 gennaio 2020 diffuso dall’ente previdenziale. Il pagamento del contributo minimo obbligatorio per artigiani e commercianti deve essere infatti effettuato in quattro rate stabilite in data 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2019 e 16 febbraio 2020. I contribuenti interessati dall’avviso Inps potranno controllare ... termometropolitico

mrzchm : RT @LaMentegatta: Trovo molto triste e ingiusto sentir dire. che i pensionati 'graveranno' sulle spalle dei giovani. La pensione è dovuta p… - INPS_it : @m346m339 I contributi mancanti per periodi non coperti da contribuzione? #InpsInAscolto - grandebluff : CONTINUO L'ESPROPRIO FORZOSO PER UNA PENSIONE PUBBLICA CHE NON AVRANNO MAI... Pensione artigiani e commercianti, co… -