Claudio Scajola condannato a due anni nel processo 'Breakfast'. Esclusa l'aggravante mafiosa (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’ex ministro Claudio Scajola è stato condannato a due anni “per procurata inosservanza di pena” in favore dell’ex deputato Amedeo Matacena.La sentenza è stata pronunciata oggi dal tribunale di Reggio Calabria nel processo di primo grado scaturito dall’operazione della direzione investigativa antimafia del 2014 denominata ‘Breakfast’.Per la moglie di Matacena, Chiara Rizzo, è arrivata una condanna ad un anno. Per Scajola il pm aveva chiesto quattro anni e mezzo.“Leggeremo le motivazioni e ricorreremo in appello. Speravo che già in primo grado fosse riconosciuto il comportamento corretto che ho sempre avuto. Mi auguro e anzi sono certo che il residuo che rimane nei miei confronti possa essere cancellato in appello”. E ancora: “Non sono certamente contento è vero che è stata più ... huffingtonpost

