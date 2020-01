Cina virus misterioso, salgono le vittime: la seconda fuori dall’area di Wuhan, gli aggiornamenti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si aggrava di giorno in giorno il bilancio per il virus misterioso sviluppatosi a partire dalla Cina: e già si conta la seconda vittima fuori dall’area della zona ‘calda’. Una persona è infatti deceduta nella provincia di Heilongjiang, al confine con la Russia, separata da Wuhan da oltre 1.800 km. Il bilancio delle vittime sale così dunque a ventisei, mentre un altro caso di contagio è stato annunciato a Hebei, la provincia che circonda Pechino. Le autorità hanno deciso di bloccare i trasporti in nove città. Cina virus misterioso: 830 i casi accertati, ben 1.072 i sospetti Dal governo cinese fanno sapere i nuovi dati sui casi di contagio: 830 quelli accertati, ma la Commissione sanitaria nazionale aggiunge che i casi sospetti sono al momento ben 1.072. A Wuhan, la città da cui è partito il focolaio di infezione del coronavirus, ovvero il virus misterioso che ha mietuto proprio lì la ... urbanpost

