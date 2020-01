C’è Posta Per Te: Svelata la Verità sui Regali dei Vip! (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è Posta per te: Mara Venier fa un’importante rivelazione sui Regali che vengono portati dai vip, causando imbarazzo anche sui social network che si sono scatenati… È tradizione da ormai moltissimi anni che, a C’è Posta per te, l’ospite famoso chiamato da una famiglia o da una singola persona, porti dei doni per il destinatario della lettera. È sempre abitudine complimentarsi per il buon cuore del vip che talvolta porta Regali anche sostanziosi, ma Mara Venier ha svelato una Verità ben diversa. C’è Posta per te: Mara Venier fa una gaffe! Mara Venier è stata tra gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per te. Nel programma, che continua a macinare successi, era stato Milo a chiedere a Maria De Filippi di avere la conduttrice di Domenica In come ospite. Milo è un ragazzo padre che ha perso la sua fidanzata e madre di suo figlio in un ... uominiedonnenews

