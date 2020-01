Calciomercato Napoli, parla l’agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mario Giuffredi, agente dei terzini Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Sembra che Hysaj abbia ricominciato a fare ciò che faceva con Sarri. Ha piena fiducia, questo gli fa aumentare l’autostima. E per questo sta facendo prestazioni importanti. Gattuso vuole avvicinarsi al suo modo di giocare per uscire dal tunnel, ma dipenderà anche dal mercato. Vedremo se coi calciatori che vuole riuscirà a replicare quel gioco. Abbiamo parlato nelle scorse settimane del rinnovo di contratto, ma poi vediamo. Non siamo disponibili ad aspettare a vita. Ci vuole rispetto per le persone, per i calciatori che hanno dato tanto. Potremmo scegliere di non rinnovare più e andare via in estate. I rinnovi o li fai o non li fai. Se sono così lunghi e logoranti diventano un male. Io avrei definito quanto prima queste ... calciomercato.napoli

