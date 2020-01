Brescia-Milan in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) oggi, 24 gennaio, torna la Serie A con l’anticipo della 21esima giornata tra Brescia-Milan. I rossoneri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, con l’obiettivo di riavvicinare la zona Europa. Le Rondinelle, invece, sono invischiate nella lotta per non retrocedere. In casa dei rossoneri fari puntati, ovviamente, su Ibrahimovic che farà coppia in attacco con Leao. Stefano Pioli dovrebbe affidarsi al solido 4-4-2 con Musacchio e Romagnoli al centro della difesa. In cabina di regia ci sarà Bennacer con Bonaventura e Calhanoglu sulle fasce. Eugenio Corini dovrà fare a meno di Mario Balotelli che sconterà la prima delle due giornate di squalifica che gli sono state inflitte per l’espulsione rimediata nella sfida contro il Cagliari. Il tecnico dei lombardi dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2 con la coppia d’attacco composta da Donnarumma e ... oasport

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… - DiMarzio : #Milan, con il #Brescia non ci sarà #Paquetà Cosa è successo ?? -