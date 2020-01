Bonus mensile: più soldi in busta paga da Luglio. A chi spetta. (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Cdm ha approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale: “più soldi nelle buste paga di 16 milioni di lavoratrici e lavoratori”. Più soldi in busta paga (foto pixabay) “Andiamo avanti rispondendo ai bisogni dei cittadini con serietà e fatti concreti”, è quanto si legge in un tweet scritto dal premier Giuseppe Conte. Il Cdm ha approvato lo stanziamento di 3 miliardi di euro, il che vuol dire che dal primo Luglio 2020, il Bonus di 80 euro aumenta a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28mila euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi che partono da 28mila euro, si introduce invece una detrazione fiscale che decresce fino ad arrivare ad 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35mila ... chenews

cerco_lavoro : Offerte Lavoro VENDITORI E PROMOTORI: AZIENDA LEADER NEL PROPRIO SETTORE SELEZIONA E ASSUME VARIE FIGURE 3 PROMOTOR… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Consulente finanziario con fisso mensile e incentivi/bonus: Orizzonti S.r.l., per importante banca n… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Consulente finanziario con fisso mensile e incentivi/bonus: Orizzonti S.r.l., per importante banca n… -