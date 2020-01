Anche il coronavirus è colpa del riscaldamento globale? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Col passare dei giorni aumentano costantemente sia il numero di contagiati che quello delle vittime provocati dal nuovo coronavirus emerso in Cina, 2019-nCoV. Ad oggi non si conosce ancora il "serbatoio" dal quale il virus ha compiuto il salto il di specie, ma fattori come il riscaldamento globale e la distruzione dell'habitat naturale potrebbero avergli reso la "vita" più facile. Ecco perché. fanpage

Agenzia_Ansa : Virus #Cina: bloccati tutti i treni anche a Ezhou Dopo Wuhan e Huanggang salgono a tre le città della regione di Hu… - Agenzia_Ansa : Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di #Wuhan si ferma temporaneamente p… - Unomattina : Resta alta l’allerta per la diffusione del coronavirus. In Cina salgono a 26 le vittime, mentre sono più di 600 le… -