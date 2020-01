WhatsApp, in arrivo i nuovi sticker animati per iOS e Android (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’ultima novità in arrivo su WhatsApp sono gli sticker animati. Dopo i messaggi che si autodistruggono e il tanto atteso tema scuro, la nuova funzionalità destinata ad invadere le nostre chat quotidiane sono gli adesivi personalizzabili che si muovono, sulla falsariga di quelli già visti su Telegram o Messenger. La rincorsa alle nuove evoluzioni delle emoji, che evidentemente non ci bastano più ad esprimere le nostre emozioni, è cominciata lo scorso anno con l’arrivo delle Memoji su iOS nelle app di terze parti. WhatsApp, come avere i nuovi sticker su iOS Chi ha iOS 13 può crearle premendo semplicemente un pulsante: basta aprire iMessage, scegliere l’icona con le faccine e cliccare sul menu con i tre puntini. Poi è necessario premere su «Nuova Memoji» e completare il percorso che ti chiederà di configurare il ... gqitalia

aboschiberlino : Tra lavoro, palestra, corso di spagnolo e via discorrendo, arrivo a casa la sera che letteralmente crollo a letto.… - AppleTecno : WhatsApp: nuove funzioni in arrivo con 3 aggiornamenti a sorpresa - - infoitscienza : WhatsApp stupisce i suoi utenti con l’arrivo di un’inattesa funzione -