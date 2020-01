Tradisce la moglie in viaggio di nozze con la suocera: lei rimane incinta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luna di miele con moglie e suocera. E con la suocera ci fa pure un figlio. Che il signor Paul White avesse preferito la madre della neo moglie proprio mentre era in viaggio di nozze nel Devon non era una novità. Ma che White con la ex suocera, oggi sua seconda moglie, fossero diventati genitori di un bel pargolo, e che la prima moglie di White fosse perfino andata alle loro nozze, ancora non ci era stato raccontato. È stata la signorina Lauren Walls, la ex moglie di White a raccontare al Daily Mail quello che è accaduto dopo l’infausto matrimonio nel 2004. Intanto alcune precisazioni: Laura e Paul si erano sposati e la mamma di Lauren, Julie, che aveva contribuito economicamente al viaggio di nozze nel Devon, all’ultimo istante si è aggiunta sul treno. La ragazza non si era insospettita più di tanto, anche perché durante il tour del Devon Paul e la suocera non avevano dato evidenti ... ilfattoquotidiano

