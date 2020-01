Spazio: un viaggio per celebrare la Luna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un viaggio “spaziale” unico, in compagnia di astrofisici, astronauti, divulgatori scientifici, youtuber, chef “dello Spazio”, registi per celebrare un evento che, 50 anni fa, cambiò per sempre la storia dell’umanità, l’alLunaggio del 1969: inizierà l’8 febbraio a M9 – Museo del ‘900 di Mestre “Nello Spazio – incontri a pochi passi dalla Luna”, il programma di eventi collaterali legati all’esposizione temporanea “Lunar City. Vivi l’esperienza” (visitabile fino al 3 maggio) e dedicati a un pubblico eterogeneo, dai giovani alle famiglie agli adulti. Sei le giornate evento previste: dopo l’8 febbraio, anche il 7 marzo e il 18 aprile, oltre al 3-4-5 aprile in cui il pubblico potra’ sperimentare “Holodeck”, l’experience virtuale creata da Bigrock. Tanti gli ... meteoweb.eu

Gli astronauti dallo Spazio aiutano a ‘tracciare’ il viaggio Babbo Natale : “Ora è sopra all’India” : Sì, Babbo Natale è veramente in volo per consegnare i regali: parola degli astronauti statunitensi, che dal loro privilegiato punto d’osservazione in orbita aiutano i bambini a controllare gli spostamenti della slitta più famosa del mondo. Da 60 anni l’esercito degli Stati Uniti segue il ‘tour’ di Babbo Natale in diretta il 24 dicembre, sul portale NoradSanta, ma per la prima volta quest’anno, Babbo Natale ha ricevuto la ...

Spazio : primo viaggio per il modulo Orion : Il modulo Orion è decollato per la prima volta dal Kennedy Space Center a bordo di un aeromobile Super Guppy domenica 24 novembre. Destinazione: la più grande camera a vuoto termico del mondo, che si trova presso il Centro dalla NASA di Sandusky, in Ohio. È qui che lo shuttle subirà, per diversi mesi, la fase critica dei test. Dopo una sosta a Mansfield, in Ohio, il trasferimento alla stazione Plum Brook a Sandusky è previsto per oggi. Un team ...

