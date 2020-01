Salvini continua ad attaccare il 17enne tunisino del Pilastro: «Scusi, ha mai trovato uno spacciatore che dice di esserlo?» (Di giovedì 23 gennaio 2020) continua la sostituzione di Matteo Salvini alla magistratura inquirente. E stiamo parlando ancora una volta del caso del Pilastro, quartiere di Bologna. Il leader della Lega, in un’intervista a Radio Cusano Campus (nel corso della trasmissione L’Italia s’è desta), è tornato sull’episodio del citofono, ma anche sulle successive dichiarazioni del diciassettenne Yaya, italiano e figlio di un matrimonio misto tra il papà tunisino e la mamma italiana, che ha dichiarato di non avere nulla a che fare con lo spaccio. LEGGI ANCHE > La donna che ha guidato Salvini al citofono: «Pensavo a un colloquio, lui l’ha trasformato in un evento pubblico» Salvini-spacciatore: «Ne avete mai trovato uno che lo confessi?» Il ragazzo lo ha ribadito sia nel corso di un’intervista a caldo con Fanpage, sia nel colloquio avuto con l’avvocato Cathy La Torre. Ma a questa ... giornalettismo

