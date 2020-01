Politano-Llorente si fa: l’Inter vuole Allan ma De Laurentiis lo blinda (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Matteo Politano è ormai a un passo dal Napoli dopo il naufragio della trattativa tra l’Inter e la Roma. Suning e De Laurentiis discutono per il passaggio in azzurro dell’esterno d’attacco nerazzurro e Llorente potrebbe essere inserito nell’affare. Nel dialogo in piedi con l’Inter si è parlato anche di altri due calciatori. Conte vuole Allan e l’Inter si è informata per il brasiliano e si sta discutendo di un possibile scambio con Matias Vecino che è in uscita dal club nerazzurro. Secondo quanto spiegato dal giornalista Ciro Venerato di Rai Sport a CN24, il brasiliano è ritenuto importante dal Napoli per questo finale di stagione e quindi il club azzurro non vorrebbe privarsene. Probabile dunque che Allan resti, almeno fino ala fine di questa stagione, ancora con la maglia azzurra, per poi valutare il ... anteprima24

