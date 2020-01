Pjanic: “Sarri cambia moduli in corsa, è un nostro punto di forza” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarri l’integralista, quello che non deroga mai alle sue tattiche, non esiste più. Nemmeno mediaticamente. A Napoli domenica sera arriva il Sarri camaleonte, che “cambia spesso modulo”, e che per questo rappresenta “un punto di forza della Juve”. Lo dice Miralem Pjanic in un’intervista a Sky Sport. Riportando l’attenzione del ritorno del tecnico che a Napoli s’è fatto grande su un piano meno emotivo, e appunto più tattico. “Ultimamente stiamo un po’ cambiando, spesso Sarri passa dal 4-3-1-2 al 4-3-3 a partita in corso. In realtà cambia solo che c’è uno degli attaccanti che scende a darci una mano. Con la Roma abbiamo iniziato con il 4-3-3 ed è andata bene, non era facile perché cambiava qualcosa nel modo di difendere. Sono arrivati ottimi segnali anche per Sarri, cambiare modulo durante la partita è un punto di forza e ... ilnapolista

