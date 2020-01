Perché dobbiamo dire addio al telescopio spaziale Spitzer (Di giovedì 23 gennaio 2020) (Foto: Nasa) È giunto ormai il momento di dire addio allo Spitzer Space Telescope. Dopo ben 16 anni di onorato servizio, infatti, l’osservatorio spaziale, il quarto del progetto Great Observatories della Nasa, verrà spento il 30 gennaio prossimo. A riferirlo è stata l’agenzia spaziale americana che ha appunto deciso di terminare la lunghissima carriera di Spitzer per diversi motivi: bilanciare la carica della batteria, comunicare con la Terra e mantenere fredda la sua strumentazione sono, infatti, diventati con il passare degli anni una sfida via via sempre più difficile. “La missione ha una fine naturale e la stiamo raggiungendo”, ha riferito a Space.com Luisa Rebull, astronoma dell’Infrared Science Archive del California Institute of Technology. http://www.youtube.com/watch?v=ghnnbMWVtWU&feature=emb logo Lanciato il 25 agosto del 2003, Spitzer aveva il compito ... wired

