Pechino Express: la presentazione ufficiale delle prime due coppie in gara [VIDEO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra qualche settimana tornerà su Rai due la nuova edizione di Pechino Express, con esattezza il martedì 11 febbraio 2020. Spuntano ora i VIDEO delle prime due coppie in gara. Benché infatti le registrazioni siano già iniziate da mesi, l’ufficializzazioni dei concorrenti sta avvenendo proprio in queste ore. I primi concorrenti sono Le Figlie D’Arte e I Gladiatori. La prima coppia composta da Asia Argento, figlia del regista Dario, e Vera Gemma figlia dell’attore Giuliano. La seconda coppia composta dal conduttore e attore Max Giusti e dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi. Purtroppo dalle anticipazioni che sono arrivate dal programma, pare che Asia Argento sarà costretta ad abbandonare presto Pechino Express, a causa di un infortunio, e questo porterà la sua collega e compagna di avventura ad ‘aggregarsi’ ad un’altra coppia per terminare la ... velvetgossip

