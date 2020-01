Open Australia: debacle azzurra, Fognini salva Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Berrettini e Jannik Sinner eliminati, Fabio Fognini al terzo turno. L'Italia del tennis si aggrappa all'usato sicuro per dare un senso a questa giornata degli Australian Open, altrimenti amara. Mentre Novak Djokovic si sbarazzava in scioltezza del giapponese Tatsuma Ito (6-1, 6-4, 6-2) e Roger Federer si allenava con il serbo Filip Krajinovic (6-1, 6-4, 6-1), cosi' come Serena Williams con la slovacca Tamara Zidansek (6-2, 6-3), gli azzurri hanno sudato ore sui campi blu di Melbourne. Cinque set ha giocato Berrettini contro Tennys Sandgren. Nomen omen... lo statunitense ha vinto 7-6 (9/7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5 dopo tre ore e 23 minuti di lotta. Altrettanti set s'e' sobbarcati Fognini, che pero' alla fine ha eliminato l'Australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-6 (7/4), 6-1, 3-6, 4-6, 7-6 (10/4), riuscendo a recuperare dopo aver sprecato un doppio vantaggio, al termine di ... ilfogliettone

