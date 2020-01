Morti in corsia a Saronno, l’ex viceprimario Cazzaniga torna in carcere in attesa della sentenza (Di giovedì 23 gennaio 2020) torna in carcere in attesa della sentenza, prevista per il 27 gennaio, l'ex viceprimario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, Leonardo Cazzaniga, a processo per le Morti sospetti di 12 pazienti dell'ospedale e tre parenti dell'infermiera Laura Taroni, sua complice. L'accusa ha chiesto l'ergastolo. fanpage

