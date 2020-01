Mirabelli non le manda a dire: “Il nostro Milan arrivò in Europa. Ibrahimovic? A volte bisogna accontentarsi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Buon momento per il Milan. I rossoneri hanno centrato tre vittorie consecutive in campionato e si sono rilanciati in chiave europea. Risultati frutto del lavoro e delle scelte di Pioli ma anche dell’arrivo di Ibrahimovic. Lo svedese ha dato un contributo evidente ai rossoneri. Non la pensa così l’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli che, a Radio Sportiva, ha espresso un parere negativo al ritorno di Ibra: “Sono contrario all’arrivo di giocatori di 38-39 anni. Bisogna provare a competere con le società inglesi, spagnole e tedesche. Il calciatore ha scritto sicuramente delle pagine importanti in Italia e nel Milan, ma non è più l’Ibra di un tempo. Nel mercato di gennaio bisogna sapersi accontentare. E’ stato un bel ritorno per i tifosi”. Bufera su Paolo Bonolis: “c’è il regolamento a favore della Juventus”, tifosi bianconeri ... calcioweb.eu

