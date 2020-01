Locride, blitz contro i furbetti del reddito di cittadinanza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Continua il giro di vite della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza, persone che pur non avendo di fatto diritto a ricevere il sussidio da parte dello Stato sono riuscite a falsificare la documentazione a beneficiare della misura voluta dal Movimento 5 Stelle.237 persone sono state identificate e denunciate nella Locride dalla Guardia di Finanza, che dopo settimane di indagini e accertamenti è riuscita ad accertare come questi cittadini fossero riusciti a falsificare i dati della Dichiarazioni sostitutive uniche omettendo di denunciare membri del proprio nucleo familiare o omettendo beni in loro possesso.Tra le persone denunciate ci sarebbero anche due persone attualmente detenute per associazione mafiosa, almeno un nucleo familiare legato ad una cosca della 'ndrangheta e decine di persone in possesso di ville e auto di lusso. ... blogo

PupiaTv : Mafiosi ed evasori fiscali con ville e Ferrari percepivano Reddito di Cittadinanza: blitz nella Locride -… -