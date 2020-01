LIVE Seppi-Wawrinka 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: un break per parte nel primo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Seppi, PALLA break: dritto largo di Wawrinka in uscita dal servizio. Si rigioca il punto su una chiamata del Falco favorevole a Seppi. 40-40, 2a parità: doppio fallo di Wawrinka. Vantaggio Wawrinka, ace esterno, e di seconda. 40-40 LA RISPOSTA DI Seppi CON IL ROVESCIO! Wawrinka capisce di aver perso il punto dopo aver agganciato la palla e chiama il Falco, che dice che ha torto. 40-30 In rete il dritto di Wawrinka nello scambio. 40-15 Prima vincente di Wawrinka. 30-15 Wawrinka butta fuori dal campo Seppi con la seconda e poi chiude con il contropiede di dritto. 15-15 Non trova bene la palla Seppi. 0-15 CHE INVENZIONE DI Seppi! Dopo il nastro fortunato Wawrinka trova una bella palla corta di rovescio, su cui Seppi riesce a trovare un dritto vincente indefinibile! 4-4 Sbaglia in lunghezza Wawrinka, che in qualche modo salva Seppi ... oasport

