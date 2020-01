LIVE Camila Giorgi-Kuznetsova 5-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra allunga nel primo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Giorgi allunga NEL PRIMO SET! 40-15 Servizio vincente della marchigiana. 30-15 Giorgi affossa il dritto in rete. 30-0 Servizio vincente di Camila. 4-2 BREAK DI Giorgi! Spinge benissimo da fondo e trova il vincente di rovescio. 30-40 Servizio e dritto per Kuznetsova. 15-40 Altro super dritto di Camila! Due palle break! 0-30 Fantastico vincente di dritto di Giorgi. 3-2 Giorgi passa a condurre nel primo set. 40-30 Servizio vincente di Giorgi. 30-30 Sul nastro il recupero di dritto della russa. 15-30 Disastrosa volée di Giorgi e Kuznetsova ringrazia e chiude a campo aperto. 15-15 Lungo il dritto di Giorgi, che si lamenta con il suo angolo. 2-2 ARRIVA IL CONTROBREAK DI Giorgi! 30-40 Camila spreca la prima sparando fuori la risposta. 15-40 CI SONO DUE PALLE DEL CONTROBREAK PER Giorgi! 15-30 Doppio fallo Kuznetsova. 15-15 Kuznetsova stecca con ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: attesa per Camila Giorgi e Andreas Seppi - #Australian… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: Camila Giorgi e Seppi le carte azzurre c’è Nadal -… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: Camila Giorgi e Seppi le carte azzurre c’è Nadal -… -