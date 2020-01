Litizzetto e Stash firmano i Baci Perugina per San Valentino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Lei, attrice e comica, volto di punta di ‘Che Tempo Che Fa’. Lui, invece, cantante, frontman della band The Kolors e insegnante di canto presso il talent show di Maria De Filippi Amici. Tocca a Luciana Littizzetto e Stash riscrivere le frasi d’amore dei cartigli 2020. L’amore, non inteso più nella sua tradizionale visione romantica, ma sotto una nuova veste dove l’ironia della Littizzetto si mescola con la ‘modernità’ di Stash. La ‘contaminazione’ è la chiave della sintesi tra le due personalità.La Limited Edition di Baci Perugina di San Valentino 2020 propone 30 frasi inedite scritte dal duo Littizzetto-Stash: 20 frutto del lavoro a quattro mani dei due artisti: ‘quanto mi piaci, ti riempio di Baci, così almeno taci”. Le restanti 10, invece, realizzate interamente ... calcioweb.eu

