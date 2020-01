John Karlen, morto l'attore di Dark Shadows (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'attore John Karlen, nel cast di Dark Shadows, è morto nella giornata di ieri a 86 anni. John Karlen, tra le star di Dark Shadows, è morto all'età di 86 anni in California, come annunciato ufficialmente via Twitter, a causa di alcuni problemi cardiaci. L'attore era da tempo malato e nel mese di marzo una newsletter legata al franchise di Dark Shadows aveva rivelato che l'attore aveva rischiato di morire. Kathryn Leigh Scott, sua collega con il ruolo di Maggie Evans, ha ricordato sul suo blog: "Ricordi, ricordi... questa mattina sono travolta dai ricordi del caro John Karlen, che ci ha lasciato ieri. Mi hanno detto che è morto in modo pacifico, aspetto per cui sono molto ... movieplayer

