Incinta e in scadenza di contratto. L’azienda la assume lo stesso: «È tra le migliori. La aspetteremo» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Assunta a tempo determinato, con un contratto part time. Incinta. Quando Selene Vella è andata da Davide Zaccaria, l’imprenditore che guida l’azienda dove lavora, per comunicargli la sua condizione, forse si aspettava di sentire le solite frasi. «Grazie per il tuo lavoro», «Siamo un’azienda piccola non possiamo permetterci una maternità», «magari ci risentiamo più avanti». E invece, stando a quanto racconta Il Tirreno, Davide Zaccaria a capo della Cridav Italia, azienda che si occupa di riscaldamenti con sede nella provincia di Pisa, ha scelto un’altra strada: «Era molto timorosa, aveva paura di perdere il posto, io l’ho rassicurata perché era una delle mie impiegate migliori e ha voluto essere sincera con me. Ed è finita lì». «La aspetteremo – spiega l’imprenditore – intanto prenderò, con un contratto a tempo determinato, un altro giovane ... open.online

Incinta scadenza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Incinta scadenza