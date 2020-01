Il passaggio di culo di Neymar diventa virale (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il passaggio col culo. Ché non c’è proprio altro modo di dirlo. E’ la nuova frontiera dell’assist, firmata Neymar. Il fuoriclasse del PSG s’è inventato il tocco di terga – volontario, improvvisato, per molti geniale – nella gara di Coppa vinta 3-0 contro il Reims. Neymar è stato ovviamente protagonista del match entrando in tutte e tre le reti, ma sui social la partita è finita in secondo piano: tutti parlano solo di quel passaggio, fatto col culo. Gli “effetti speciali” di Neymar ilnapolista

